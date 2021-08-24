«Даже злорадствовать не хочется», – российский офицер об украинском параде

24.08.2021 17:41 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Украина, отмечающая сегодня 30-летие т.н. Независимости, сегодня впервые провела не только традиционный парад на Крещатике в Киеве, но и морской в Одессе, где базируются остатки ВМСУ, а также речной – на Днепре напротив правительственного квартала.

Поскольку государственная украинская пропаганда преподносит демонстрацию вооружений как готовность к решительному отпору «российской агрессии», «ПолитНавигатор» попросил офицера ВМФ России прокомментировать кадры украинских маневров на воде.

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«Глядя на шоу на воде, которые Украина устроила в Одессе и Киеве, даже злорадствовать не хочется. Называть эти действа «парадами» – даже язык не поворачивается. Прав был в 1992 году командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов, который предлагал Украине любую на выбор бригаду охраны водного района и размещение штаба ВМС в Одессе. С Одессой в конечном итоге так и вышло, а вот с бригадой кораблей не сложилось. То, что было, – профукали, судостроение загубили. Теперь катаются по Днепру на английских надувных лодках и высаживают десант из 15 человек на Труханов остров, при этом рассказывают, что это и есть воплощение морской мощи государства.

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В Одессе вся мощь ВМСУ уместилась на нескольких катерах. Так и просится вместо пафосной озвучки их прохождения частушка: «А мы каталися на бронекатере…..». Концовку, полагаю, все знают. Настоящие боевые корабли на «параде» были сплошь иностранными и демонстрировали поддержку «независимой» Украины, а, точнее, Украины, от которой ничего не зависит. Позорище всему этому название. В этой ситуации искренне жалко зрителей, которые пришли на эти показухи и впустую жарились на солнце. Причем киевлян жалко в большей степени, потому что их было намного больше, чем в Одессе», – резюмировал российский моряк.