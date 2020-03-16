Де-факто Украина признала независимость республик Донбасса

16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Закрыв на карантин границы для жителей ЛДНР, как для иностранцев, тем самым официальный Киев посчитал жителей ЛДНР гражданами других государств.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В связи с эпидемией коронавируса, стремительно распространяющейся по всему миру, с сегодняшнего дня Украина закрыла границу для иностранцев. Примечательно, что в числе таковых оказались и жители Донбасса, не имеющие регистрации на территории, подконтрольной Киеву.

Это красноречиво свидетельствует о том, что граждане Донецкой и Луганской Народных Республик для Зеленского и его «слуг» являются представителями другого государства, а значит, руководство Украины уже фактически смирилось с потерей Донбасса», – заявил Муратов.

По его словам, такими темпами не за горами и юридическое закрепление статуса суверенных государственных образований за ДНР и ЛНР.

«Безусловно, Зеленскому или тому более сильному лидеру, который наконец-то возьмет на себя ответственность и проявит политическую волю, предстоит преодолеть сопротивление национал-радикалов и отдельных олигархов, которые все еще тешат себя тщетными надеждами вернуть расположенные на территории республик Донбасса активы, отмечу, в свое время нагло украденные у народа в ходе преступной приватизации и бандитского передела.

Однако теперь им вряд ли придется рассчитывать на поддержку международной общественности, в эти дни глубоко обеспокоенной собственными проблемами, связанными с тем же коронавирусом, надвигающимся экономическим кризисом и рядом других», – добавил общественник.

Он отметил, что это даёт надежду на выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на территории Донбасса.

«Преодоление диктатуры меньшинства, установившейся после государственного переворота 2014 года, откроет для Украины новые перспективы возобновления дружеских связей с братскими народами постсоветского пространства, восстановления исторической правды и традиционных культурных ценностей, возвращения на совместную траекторию цивилизационного развития в рамках нашей общей Большой Родины», – подытожил Муратов.