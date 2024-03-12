Де Вильпен засомневался в украинском статусе Крыма

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 10:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Крым, Россия, Украина, Франция


В вопросе поставок Украине немецких дальнобойных ракет слишком много рисков – они могут быть использованы для ударов по Крымскому мосту.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В вопросе поставок Украине немецких дальнобойных ракет слишком много рисков – они могут быть...

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Кроме того, бывший глава правительства подчеркнул, что вряд ли стоит спешить с поставками в то время, когда США сами замораживают помощь Украине.

«Вопрос о Taurus, и я хорошо понимаю сегодня проблему Олафа Шольца. И это действительно последствия, к которым может привести применение этого оружия, например, для разрушения Крымского моста, что сделало бы Германию целью номер один для России.

И это риск, на который канцлер не хочет идти перед своим общественным мнением, перед немцами. Именно поэтому он колеблется в этом вопросе. Может ли он преодолеть это препятствие, потребовав от Украины обязательств по применению этого оружия, которыми ограничил бы или установил условия по применению этого оружия», – сказал политик.

«За этим также стоит вопрос о статусе Крыма и много сомнений о том, как далеко мы должны продвинуть борьбу Украины и поддержать Украину в возрождении ее общества. Никто не может принимать решения за иностранного чиновника.

В любом случае эти ссоры не должны ставить под угрозу единство Европейского союза в то время, когда мы видим, что Соединенные штаты находятся в процессе ухода с международной арены. Они уже несколько месяцев прекращают собственные поставки оружия», – заявил Вильпен.

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