Деамериканизация НАТО: США сбрасывают проблему Украины на Европу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Независимо от того, кто придет к власти в США, Штаты перекладывают ответственность за Украину на НАТО, а НАТО – на отдельные страны Европы, которые располагают ресурсами для поддержки Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Карасева, у США сейчас хватает собственных внутренних проблем, требующих решения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Соединенные Штаты Америки сбрасывают свои обязательства по ведению дальнейшей войны – по военной помощи и предоставлению военной помощи для ведения дальнейшей войны в Европе на Европу, на НАТО. НАТО в свою очередь сбрасывает эти обязательства на отдельные страны Европы, которые могут вытянуть либо желают продолжать сдерживать Россию, помогать Украине, и у которых есть для этого соответствующий потенциал. Франция, например, или ряд стран Северной Европы, которые все-таки готовят контингенты для введения их на территорию Украины. На первом плане, в первое время — это вспомогательные миссии, замена частей украинской армии, которые будут переброшены на восточный фронт, на западе Украины, на северо-западе Украины», – сказал эксперт.

«Почему сбрасывание? Америка и НАТО, нынешняя администрация Байдена готовятся на всякий случай к приходу Трампа, а для Трампа Америка – превыше всего. Тем не менее, даже если победит Байден, все равно мягкий, более вялотекущий, не такой быстрый, но тем не менее процесс мягкого ухода США из Европы, деамериканизация НАТО будет происходить. Потому что действительно – Трамп, не Трамп – надо заниматься внутриамериканскими проблемами, а их очень много», – заявил Карасев.