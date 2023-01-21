Dear Mr Kirby: Пригожин спросил у Вашингтона о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»

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Предприниматель Евгений Пригожин направил открытое письмо координатору совета национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби с вопросом о том, какие именно преступления совершила ЧВК «Вагнер».

Оно было опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».

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Напомним, Белый дом сделал заявление о признании ЧВК «Вагнер» «значимой транснациональной преступной организацией».

Такой поворот событий обрадовал Евгения Пригожина, поскольку теперь, по его словам, американцы и ЧВК «Вагнер» наконец стали коллегами. При этом бизнесмен описал взаимоотношения между ними как «разборку преступных кланов».