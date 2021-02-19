Дебальцево отмечает годовщину освобождения и разгром ВСУ

19.02.2021, Дебальцево, Сергей Вредников

Новости Украины

Сегодня в Дебальцево прошли торжественные мероприятия в честь шестой годовщины освобождения города от украинских захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии участвовали жители Дебальцево, ополченцы, принимавшие участие в его освобождении, представители общественности, депутаты Народного совета ДНР и многочисленные гости из ЛНР. Они собрались в центре города у здания администрации, чтобы отметить знаменательное событие.

Митинг начался с песни «На передовой» в исполнении Юлии Чичериной, которая многие годы поддерживает мирный жителей и бойцов республик.

После этого руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов подчеркнул мужество и героизм жителей Дебальцево, которым пришлось выйти на бой против превосходящего противника и, несмотря на все трудности, победить.

«Каждому из вас пришлось заглянуть смерти в лицо, но вы победили, как и наши героические предки. Я уверен, что освобождение Дебальцево навсегда будет вписано в героическую историю нашего края. Мы не дали переписать нашу историю, опорочить память наших предков. Нашим ребятам из народного ополчения противостоял противник, превышающий их по количеству и по мощи военной техники. Несмотря на это, наши воины одержали, поистине, великую победу», – сказал он.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятному камню и мемориалу погибшим освободителям Дебальцево и мирным жителям города.

В их честь прогремел троекратный оружейный зал.

После официальной части присутствующие смогли ознакомиться с образцами военной техники, принимавшей участие в боях за город, а также с военными трофеями ополченцев. Для горожан работала полевая кухня. А для военнослужащих, освобождавших город, в здании администрации свои песни, посвященные войне в Донбассе, исполнила Юлия Чичерина.

Глава ДНР Денис Пушилин также поздравил жителей Донбасса с этой большой победой.

«Шесть лет назад Республика одержала историческую победу, освободив Дебальцево от украинских захватчиков. Это был поистине огромный подвиг, ведь народному ополчению пришлось тогда сражаться с существенно превосходящими по численности и технике войсками противника. Но сила духа наших бойцов, их патриотизм и осознание того, что мы защищаем свою родную землю, свои семьи и дома, сыграли в этой битве решающую роль.

Возврат Дебальцево под контроль ДНР позволил вызволить из-под вражеской оккупации тысячи наших людей, а многие вынужденные переселенцы получили наконец возможность вернуться в родной город.

Нельзя переоценить и стратегические итоги этого триумфального события: в результате нашей победы выровнялась линия фронта, и Украина потеряла выгодный плацдарм для нападения на города Республики.

Освобождение Дебальцево навсегда останется героической страницей в истории Донбасса. Светлая память воинам, павшим в боях за город! Вечная слава бойцам, добывшим для нас эту выдающуюся победу!» – написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, с 21 июля 2014 года Дебальцево находился под оккупацией ВСУ. Киевское руководство пыталось использовать этот плацдарм для того чтобы отсечь Донецкую и Луганскую республики друг от друга и использовать для дальнейшего наступления. Военные подразделения ДНР и ЛНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма.

И только объединив свои усилия, смогли освободить город – 18 февраля 2015 года блестящей победой ополченцев завершилась крупнейшая в новейшей истории военная операция, получившая название Чернухино-Дебальцевской.

Ее результатом стала заморозка активной фазы боевых действий, установление шаткого перемирия, начало восстановления и последующего государственного строительства Донецкой и Луганской народных республик.

Более 80% всех домов в Дебальцево получили серьезные повреждения или были разрушены. Город пришлось восстанавливать практически из руин. Работы ведутся до сих пор – спустя шесть лет после завершения боевых действий.

Битва за Дебальцево для граждан ЛДНР стала символом мужества и героизма. А бои за город называют Сталинградской битвой республик за свою свободу и независимость.