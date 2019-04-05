Дебаты украинских кандидатов предложили провести Маслякову

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Дебаты кандидатов в президенты Украины, вокруг которых уже подняли немало шума, превращаются в самый настоящий цирк и шоу, где невозможна серьёзная оценка.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Зеленского это Олимп, на который он шёл всю свою жизнь и получит, я уверен, супер-благодарную публику. Я не согласен, что тут будет детский сад или что-то. Шоу состоится. Один Зеленский его уже вытащит.

Я уверен, что это ещё не все участники, потому что в любом таком шоу, баттле, дебатах есть ещё один очень важный участник – ведущий, который и будет определять правила и, может быть, будет кому-то подыгрывать. Это самый сложный вопрос пока на сегодняшний день. Для того, чтобы это шоу было действительно великолепным, там нужен Александр Васильевич Масляков. Да, к нему полное уважение, доверие граждан и России, и Украины, и многих стран мира.

Я считаю, что оба участника будут играть, получать какие-то дополнительные очки. А в игре, как правило, невозможна искренняя позиция, серьёзная оценка. Это будет игра на публику, при всех плюсах и минусах одного, и того, это уже не выборная кампания. Это шоу», – заявил депутат.

«И очень ещё важный вопрос, на каком языке они будут общаться. Я готов заключить пари, что Порошенко будет общаться только на «мове», иногда переходить, может быть, на английский язык, на иврит, но ни слова по-русски и это уже его поражение на 200%. Зеленский будет использовать разные языки, и только этим он получит дополнительный 20-30 процентов голосов», – резюмировал Нилов.