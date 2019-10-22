«Дебил! Подонок!» – Коломойский шокировал Украину новой выходкой

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине получил продолжение скандал с высмеиванием «95 кварталом» новости о сгоревшем под Киевом доме экс-главы Нацбанка ныне скрывающейся в Лондоне Валерии Гонтаревой, при которой в свое время забирали «Приватбанк» у олигарха Игоря Коломойского.

На этот раз с заявлением выступил сам Коломойский, который подверг резкой критике заступившихся за Гонтареву министра экономики Украины «соросёнка» Тимофея Милованова, а также главу Минкультуры Владимира Бородянского, бывшего топ-менеджера конкурирующего олигарха Виктора Пинчука.

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Милованов, как уже сообщал «ПолитНавигатор», посчитал сценку «95 квартала» угрозой для экономики и инвестиционного климата Украины, а Бородянский извинился перед Гонтаревой.

Коломойский в ответ не стал подбирать выражения.

«Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Это говорит об его уровне, какой он министр экономики. Кроме как слова дебил, другого слова и не найдешь.

Благо, господин Бородянский, который сто процентов не дебил, как Милованов, а вполне разумный и рассуждающий человек, когда он извиняется перед Гонтаревой, пусть перед этим извинится перед гражданами Украины, которые благодаря Гонтаревой стали нищими. Благодаря Гонтаревой и ее шайке-лейке. А если он этого не делает, то тогда он не дебил, он тогда подонок», – заявил Коломойский.