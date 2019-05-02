«Дебилы, бл@дь» – Ходаковский о донецких титушках

02.05.2019, Москва, Олег Кравцов

В Донецке во время торжеств, посвященных Первомаю, на трибуну не пропустили одного из видных участников восстания 2014 года.

Об этом в своем блоге пишет экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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«Вчера, во время первомайских мероприятий, лидер донецких коммунистов Литвинов, принимавший участие в событиях четырнадцатого года, не был допущен к трибуне, хотя заранее договорился о выступлении. Не был. Но каким образом не был? Меня это возмущает до предела. Его не полиция не пустила, не власти пригласили и разъяснили, что партия у нас одна, и что нынче он не рукопожат – смири, дескать, свою гордыню, не нарывайся.

Нет. Почти у самой трибуны его неожиданно окружили молодые «спортики», оттеснили подальше и просто блокировали ему проход. Вторая попытка пройти на заветное возвышение, когда официальные лица уже отбубнили свои официальные монологи, закончилась тем же. Вот тут впору вспомнить Лаврова: дебилы, бл…дь! Неужели вы думаете, что если на этих молодых титушках нет опознавательных знаков, то кто-то усомнится в том, что они действуют по приказу самых верховных властей? Ну что же вы творите-то, а?», – возмутился Ходаковский.

«Да лучше бы, если вам так приспичило, втихаря выхватили бы Литвинова накануне и просто придержали бы его, – но власть решила для виду не демонстрировать себя, а в итоге попала в положение страуса, засунувшего голову в песок: если я ничего не вижу – то и меня не видно», – отмечает экс-секретарь Совбеза ДНР.

Также он убежден, что монополия на насилие должна быть только в руках компетентных органов.

«Сегодня вы нарушите этот принцип – завтра его нарушат в отношении вас. Так что не создавайте прецедентов», – резюмировал Ходаковский.