«Дебилы, бл*ть!» – киевский нацик набросился как собака на русскоязычных сограждан

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Одиозный украинский телеведущий Роман Скрыпин призвал жителей страны резко перейти в общении на украинский язык и при этом грязно оскорбил тех, кто не считает нужным говорить на чужом для себя наречии.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом нацист уверен, что люди «не могут» выучить мову.

«При общении в чатике под Telegram-каналом появился персонаж из Сум, который уперто пишет на русском языке. Ну, ок. У нас реально очень переплетены народы в силу обстоятельств: российский, украинский, белорусский, и да, у нас там очень много родственников, знакомых, огромные связи.

Так вот, без насильного, ой, резкого перехода на украинский язык ничего у нас не получится, как бы вы не крутили. Говорят: «Смотрите, в Швейцарии четыре языка». Швейцария – это искусственная страна, которую сплели из четырех наций: французы, немцы, итальянцы, ретороманцы.

Действительно, там они начали говорить, что каждый язык имеет равные права и так далее, но это немного не так. Они все живут довольно раздельно, и каждый из них при большом желании может знать четыре языка, тем более это не так сложно – изучать языки, когда это одна языковая группа.

Мы сейчас говорим об украинском, который является славянским языком, и который выучить тому, кто знает русский, вообще не сложно…

Я не понимаю моих зрителей, которые присоединяются к чату и пишут: «А я не хочу говорить по-украински, потому что я его очень плохо знаю». А ты, дебил, бл*ть, ты не можешь выучить украинский язык, или что? У тебя мозги выняли, инопланетяне тебя похитили, ты теперь корова, бл*ть, кто ты вообще?

Я все понимаю, в 92, 93, 95 году, когда люди говорили: «Я боюсь, я не хочу, я не знаю, я стыжусь».

28 лет Украина независимая, и вы до сих пор не можете выучить украинский язык? Тогда вы дебилы, просто дебилы. Как за 28 лет нельзя выучить? Я понимаю, что стимула нет, что вашей рожей вас не пихали в грязь и не говорили: «Не знаешь украинский – не приходи».

Вы просто о*уели, вы просто не знаете и не хотите знать этот язык, потому что вы просто лентяи, вы, бл*ть, х*и замерзшие, вы не можете выучить язык, который является славянским и не сложным. И после этого вы мне рассказываете: «Не важно, на каком языке говорит патриот»…

Есть украинский язык, который если мы не поднимем из гроба, если не будем его изучать и брать за язык межнационального общения, то нам пи*да, причем такая конкретная русскомирная пи*да. Поэтому это без дискуссий. Я написал в правилах сегодня, что в чате теперь украинский язык является обязательным для общения», – окончательно свихнулся Скрыпин.

При этом националист заявил, что теперь будет требовать – не приглашать на канал, где он работает (ATR – прим. ред.), русскоязычных гостей.

Напомним, ранее Скрыпин предложил легализовать на Украине проституцию, порнографию и марихуану, в чем он видит новые источники пополнения украинского бюджета.