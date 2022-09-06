«Дедлайн прошел»: Ищенко объяснил, почему Россия больше не повернется к ЕС

С 2014 года Россия переориентировала свои интересы на другие рынки, и возврата к былому экономическому и энергетическому сотрудничеству с Европой уже не будет.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции можно отменить, можно вернуться в режим нормального сотрудничества, но такого сотрудничества, как было, уже не будет. Просто потому что Россия значительную часть своих интересов, мощностей, переориентировала на другие рынки. Мы не можем прыгать туда-сюда, как зайчик. Европа продемонстрировала себя ненадежным партнером. Соответственно что-то мы уже импортозаместили и уже покупать не будем. Где-то мы уже нашли других партнеров. Мы уже к Европе не вернемся. Где-то мы уже нашли новые рынки сбыта, мы опять-таки уже к Европе не вернемся. Путин недавно объяснял европейцам, что они уже не получат этой зимой по «Северному потоку-2» столько газа, сколько могли бы получить, потому что Россия не может ждать вечно, и она уже часть этих ресурсов использовала для программы газификации России. Все, дедлайн прошел», – заявил Ищенко

От подчеркнул, что Европа больше не будет иметь тех условий и представительств на российском рынке, которые были до начала антироссийской истерии.

«Точно так же в других вещах. Мы уже не можем вернуться к тому формату, который был до всей этой истории, до всей этой истерии. Да, что-то выровнять можно, но не будут цены на газ, нефть, электроэнергию такими, как были когда-то. И не будет уже так монопольно представлена Европа на российском рынке, и не будут они иметь такие прекрасные условие, как были до сих пор. Теперь поздно раскаиваться, поздно что-то менять. Можно спасать остатки европейской экономики, но нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Нельзя вернуться уже ни в 2021 год, ни, тем более, в 2013 год», – объяснил политолог.