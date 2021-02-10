Подпишись на рассылку
10.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Образование, Россия
Просмотров:

«Дедушка, нас в школе призывают идти на митинги Навального»


В системе образования России назрела чистка либеральных кадров, подстрекающих школьников и студенчество поддерживать антиправительственные выступления.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Что творится с преподавательским составом в школах и вузах? У нас существует конвейер, который штампует деятелей, которые завтра будут выбегать на улицы, где он штампуется? В школах и вузах. Частый гость «Эха Москвы» Быков был в восторге, с него так и пёрло: «Я увидел столько своих преподавателей и учеников!». Где преподают эти люди? В наших вузах.

У меня есть близкий друг-генерал, и он рассказал, что к нему подошёл внук и говорит: «Дедушка нас в школе призывают идти на митинги Навального». Это нормально? Почему мы не занимаемся системой образования?

Если мы будем так беспринципно относиться к работе СМИ и образовательной системы, то они и будут штамповать этих деятелей. Нам нужна серьёзная реформа, чтобы очистить информационно-образовательные структуры от этих врагов государства», – призвал Багдасаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть