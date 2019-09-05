Деды бы врезали внуку: Известный украинский банкир встал на сторону нациков

05.09.2019, Херсон, Михаил Рябов

Некогда стоявший на позициях здравого смысла херсонский банкир Тарас Бурда, бывший руководитель ныне обанкротившегося «Захидинкомбанка», присоединился к пропаганде националистических идей, оскорбляющих память героев Великой Отечественной войны.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше знал человека, уважал его, и сомневаться в его умственных способностях не приходилось. А потом случился Майдан, 5 лет пропаганды и промывки мозгов, и вот, бывший друг, Тарас Бурда, некогда умный человек, как попка-попугай галдит тезисы людей, которые из учебника истории выхватили не то что одну страницу, а один параграф», – констатирует Журавко.

Он подверг критике повторение Бурдой тезиса о том, будто погибшие в Великой Отечественной войны – «жертвы Сталина и Гитлера».

«К моменту подписания Пакта Молотова-Риббентропа пакты о ненападение с фашистами заключили абсолютно все страны (ладно, не знаю как там Лихтенштейн, но Польша вообще первой в 1934, а после и Англия с Францией, и Прибалтика). СССР был последней страной на континенте, у кого такого пакта не было.

Польша была лучшим другом Гитлера. Настоящий шакал Европы, подуськивал его к уничтожению СССР, ибо поляки очень расстраивались, что в советско-польскую войну смогли поработить лишь часть украинцев, и очень мечтали не только о польских Lwow и Vilno, но и о польском Kiew-е, чтобы и там поработить украинцев и поставить их на колени. Гитлер, если что, сидел перед первым рядом на похоронах Пилсудского.

И это, кстати, очень хороший урок современной Украине, которой западные политики рассказывают, какая она им друг. Пока она, как в 1930-е Польша, вредит России – своим братьям – её будут поддерживать. Как только эту функцию перестанет выполнять, так же уничтожат, как Гитлер друзей поляков в 1939.

Первая незаконная оккупация одной страны другой в Европе произошла в 1938. После Мюнхенского сговора. Когда тот самый шакал Европы Польша незаконно оккупировала Тешинскую область Чехословакии. Если Гитлеру вроде как законно отдали Чехословакию на раздерибан (кстати, напомню, отдали союзники чехов), то поляки оккупировали под шумок, без какого либо «юридического» основания.

И, кстати, в целом, Мюнхенский сговор можно считать точкой невозврата перед началом войны. И смысл сделки англо-французов с немцами был такой же, как у Гитлера с поляками – вытолкать их на восток. На СССР.

Газеты от 1938 укоряют СССР, что Союз не поддержал Мюнхен, обвиняя Союз, что «встал на неправильную сторону истории». Так же, как и Россию сегодня. История рассудила тогда. Рассудит и сейчас.

А СССР тем временем готов был отправить на защиту чехословаков войска (то, что союзники Чехословакии были делать не готовы) и предлагал организовать коллективную безопасность в Европе. Но это Лондону и Парижу было не нужно. Их цель была использовать Гитлера в качестве тарана, который уничтожит вековую головную боль их империй – Россию.

И чешская промышленность, которую бесплатно получил Адольф, помогла ему в этом. Без этих промышленных заводов, Гитлер бы попросту не смог бы обеспечить свою армию техникой для начала плана Барбаросса», – напоминает Журавко.