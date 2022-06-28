Деэскалации не будет: России нужно готовиться к затяжной войне с коллективным Западом

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Новости Украины

Плохая новость для миротворцев: если суммировать весь корпус свежих заявлений Госдепа США и Пентагона, руководства Британии, «украинскую» резолюцию баварской встречи G7, итоги совещания НАТО в немецком Рамштайне и утечки с полей открывающегося завтра саммита НАТО в Мадриде, становится совершенно очевидным – на горизонте нет и не предвидится никаких признаков деэскалации.

И хотя отдельные консерваторы от западной реал-политик все еще пытаются варить миротворческую кашу из топора, в целом Запад на всех парах движется к усилению конфликта с Россией с перспективой его перехода из стадии прокси-войны, ведущейся чужими руками, в стадию прямого военного столкновения сторон.

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Чисто теоретически избежать подобного сценария могло бы признание западниками справедливости российских требований по Украине и начало мирного урегулирования украинского кейса ценой территориальных уступок со стороны официального Киева.

Отдельные голоса в США лоббируют именно такой подход. В частности, об этом пишет на страницах Politico один из самых авторитетных экспертов-международников Чарльз Купчан, по мнению которого Запад не просто имеет право влиять на определение условий превращения боевых действий, но и обязан это сделать. А Украина, как государство-клиент просто не сможет не принять волевую позицию Запада в силу потраченных на нее денег – кто девушку ужинает, тот ее и танцует.

Именно с этих позиций Купчан требует от администрации Байдена «отказаться от ястребиной риторики, перестать поощрять нереалистичные ожидания Киева и начать готовить основу для мирных переговоров».

Ранее примерно с тех же позиций выступал и Киссинджер в Давосе. При этом речь не идет ни о каком-то разделе либо дерибане Незалежной. Под «территориальными уступками» на Западе по прежнему понимают исключительно статус Крыма и Донбасса – и не более того.

Если верить источникам CNN (хотя это так себе источник), то в администрации Байдена уже активно обсуждают, что делать, если станет понятно, что Украина не сможет вернуть территории, потерянные с февраля. И хотя такая точка зрения на Капитолийском холме еще не стала мейнстримом, однако украиноскептиков даже среди демократов всё больше.

Однако требовать от Зеленского пойти на территориальные уступки ни в Белом доме ни в Госдепе ни в Конгрессе никто не будет. Все потому, что закусившее удила киевское руководство сегодня не готово даже к этому. Озвученный Зеленским максимум предполагает лишь согласие Киева начать не обязывающие разговоры на эту тему – при условии вывода российских войск и без четко оговоренного временного дедлайна на принятие итоговых решений. Что, естественно, не может устраивать уже Москву.

Получается тупик, выйти из которого можно лишь усилиями военных, которые гипотетически могут отодвинуть линию фронта настолько близко к Киеву, чтобы вернуть Зеленскому и Ко страх первых дней СВО, заставивший их идти на переговоры, от которых они сейчас отказываются. Однако медленные темпы продвижения российских сил не дают шанса и на это.

Теоретически переломить ход событий может успех (или, наоборот, провал) разрекламированного украинского контрнаступления, горизонт которого сейчас отодвинут на август.

И тут ключевую роль сыграет тот факт, что произойдет быстрее – русские выйдут на админграницы Донецкой области или украинцы получат в должном объеме западную дальнобойную артиллерию, под огневым прикрытием которой можно будет вывести войска из городов и перейти от обороны к наступлению.

Пока русские силы пробивают оборону ВСУ в Лисичанске, украинцы уже тестируют американскую РСЗО HIMARS на целях в Донбассе.

Буквально вчера был нанесен удар по Перевальску в ЛНР. Кроме того, в стадию обсуждения вошла тема с передачей Украине системы противоракетной обороны NASAMS с дальностью боя до 180 километров.

Но в гораздо большей степени ситуацию ухудшает даже не вооружение киевского режима, а общий тон коллективного Запада, ярко иллюстрируемый официальным заявлением саммита G7 по Украине. Если коротко – Россию объявили виновной практически во всех мировых бедах – от угрозы ядерной войны до растущей угрозы глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, заявлена готовность стран G7:

– изучать новые способы изоляции России от участия в мировом рынке и пресекать уклонение от санкций:

«Мы намерены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать целевые действия по уклонению от антироссийских санкций. Мы еще больше сократим экспортную выручку России».

– продолжать целенаправленное применение скоординированных санкций столько, сколько потребуется, действуя в унисон на каждом этапе.

Ну и в целом:

«Мы подтверждаем наше требование, чтобы Россия положила конец этой войне, и немедленно, безоговорочно прекратила все боевые действия и вывела свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы привержены поддержанию и активизации международного экономического и политического давления на режим президента Путина и его пособников в Беларуси, лишая Россию экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины».

Ну, а чтобы в Москве перестали надеяться на то, что Запад наиграется Украиной и бросит ее как надоевшую игрушку, в заявлении «семерки» специально оговорено продолжение оказания финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Киеву и готовность «стоять с Украиной столько, сколько потребуется».

Более того, заявлена готовность и дальше «координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины…. координировать и предоставить Украине материальную, учебную и материально-техническую, разведывательную и экономическую поддержку, наращивать вооруженные силы Украины».

И, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в дальнейшем векторе антироссийской политики, «семеркой» заявлена готовность любить Украину до глубины собственного кошелька:

«На сегодняшний день мы готовы предоставить до 29.5 млрд долларов бюджетной поддержки в 2022 году, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования. Это без учета военной и гуманитарной поддержки. Мы также изучаем другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, скорейшего восстановления и реконструкции, в том числе с использованием замороженных российских активов».

Не менее интересной выглядит и повестка открывающегося в Мадриде «исторического» по словам генсека Столтенберга саммита НАТО.

В частности, если верить NBC, Байден должен объявить о продлении увеличенного присутствия американских войск в Польше: речь идет о размещении на постоянной основе части из дополнительных 2000 военнослужащих США, дислоцированных в Польше с февраля этого года.

Кроме того, НАТО планирует усилиться на границах с Россией и проводить учения на «грузинском плацдарме». Также обсудят планы по увеличению численности сил быстрого реагирования – в распоряжении Альянса окажется более 300 тысяч солдат.

Ну и так, по мелочи:

– на восточных рубежах НАТО ( то есть у границ России и Белоруссии) будут увеличены «военные резервы» и запасы оборудования, а также усилено ПВО;

– будет утвержден комплексный пакет помощи Украине, включая системы связи, горючее и системы борьбы с беспилотниками.

Так что разговоры о каком-то окончании боевых действий в конце года в этом контексте выглядят слишком фантастическими. Куда вероятнее обратное – переход военных действий в затяжную стадию, которая может продлиться годы и исход которой будет предопределен способностью сторон играть вдолгую.