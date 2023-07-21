«Дефицит и подорожание» – прогноз эксперта по авторынку в России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Повышение налога на утилизацию автомобилей приведёт к резкому росту цен, а в дальнейшем и дефициту на рынке личного транспорта.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Президент ассоциации рассказал о постановлении российского правительства о повышении налога на утилизацию автомобилей, что приведёт к скачку их стоимости.

«Что произойдёт, мы привели примеры на примере трёх машин. Вот, наш грузовичок (BAW) подорожает на 181 тысячу. Мы хотели его продавать за два миллиона, теперь надо продавать минимум за два двести. И не потому, что мы так хотим. Автомобиль «Jetta» подорожает на 122 тысячи. «Haval Jolion», б/у, с пробегом, на 215 тысяч подорожает. Видимо, предложение у нас очень сильное, рынок хорош, поэтому вам предлагается заплатить ещё больше денег. Естественно, продаж будет меньше, будет меньше поставлено. К сожалению, вот такая история», – сказал он.

Подщеколдин пояснил, что не стоит превращать Россию в мировую свалку, однако такие решения попросту разрушат автомобильный рынок в стране.

«Мы, всё-таки, не свалка, куда надо свозить автомобили с пробегом со всех стран. В Китае сейчас, по разным оценкам, автомобилей с пробегом десять миллионов. У них стоит десять миллионов автомобилей, готовых переехать к нам. И тут целая толпа китайцев приезжает с вопросом – а как эти автомобили продать? Я им объясняю – никак. Потому что юридическим лицам завозить автомобили с пробегом было не выгодно. «Физики»-перекупщики завозили. Поэтому компаниям уже было ловить нечего, но с принятием этого закона и перекупщикам полный шлагбаум установлен, и привозить автомобили с пробегом станет практически невозможно», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в ближайшее время автомобили подорожают ещё сильней.

«Мы не понимаем, зачем это было сделано. Рынок далёк от насыщения, и это приведёт к ещё большему дефициту, и, скорее всего, повышению цен. Тем более это совпало ещё с одним моментом – резким снижением курса рубля. Поэтому мы с вами увидим не эти средние цены, которые я вам показал, а через месяц – на пять-десять процентов ещё цены вырастут. И кому расплачиваться – да вот вам, людям, которые каждый своё дело делает, честно зарабатывает зарплату, а потом пытается купить себе автомобиль. Мне кажется, это неправильно», – подытожил Подщеколдин.