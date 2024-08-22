«Дефицит опытных программистов» – эксперт об отставании от Запада индустрии БПЛА

Максим Столяров.  
22.08.2024 16:28
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские дроны пока что отстают от качественных западных аналогов из-за нехватки специалистов по программированию.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» заявил инженер-конструктор беспилотников с позывным «Турист», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны пока что отстают от качественных западных аналогов из-за нехватки специалистов по программированию....

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«Сейчас идёт негласное соревнование между украинскими и западными инженерами-конструкторами, и российскими. Кто впереди планеты всей?», – спросил ведущий.

«Они. Теория открытого государства, Силиконовой долины и государства с огромными возможностями америкосами двигалась с семидесятых годов. Они реально выкачивали мозги. У них есть программисты, специалисты. А дрон – это программирование. Просто прикрутить винты на четыре палки, и снабдить их батареей – это не глобальная проблема. Нужно сделать умную машину. Так вот, у них ресурсов больше», – сказал «Турист».

«Но наше отставание преодолимо. У нас тоже программистов много, только они все приложения для бизнеса программируют. А нам нужны программисты, которые железо программируют, которые заставляют винты правильно вращаться. Нам не нужны писатели интернет-магазинов.

Для этого нужно обучать. И для этого есть специалисты, школы, деньги. Но дети за девять месяцев рождаются, нельзя родить за три недели. Да и есть у нас специалисты, мы нашли. Да, их не хватает, лучше было бы больше», – добавил инженер.

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