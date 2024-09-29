Дефицит рабсилы снизил требования к украинцам в Германии: от них уже не требуют хорошего знания языка

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Неутешительная статистика для мечтающих о восстановлении Украины после войны. Власти ФРГ похвалились, что все больше беженцев из Украины находят работу в Германии. А это значит, что на родину эти люди уже не вернутся, а скорее всего, при первой же возможности, встав на ноги на немецкой земле, перевезут туда и свои семьи.

Таким образом, Украина все больше теряет свои трудовые и человеческие ресурсы, за счет которых теоретически могла бы рассчитывать подняться после натупления мира.

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Как сообщил министр труда ФРГ Хубертус Хайль, только в сентябре нынешнего года 8500 украинских беженцев получили работу на немецком рынке труда, начали обучение или стали заниматься предпринимательской деятельностью. По словам политика, эта цифра более чем в два раза больше показателя за сентябрь 2023 года.

По мнению Хайля, причина большей занятости украинских беженцев кроется в эффективности проекта Job Turbo, который помогает при наличии базовых знаний немецкого языка находить работу сразу после завершения интеграционных курсов.

Иначе говоря, немцы не скрывают, что имеют конкретные виды на наиболее квалифицированную и адаптивную к ассимиляции часть беженцев.

По данным на июль 2024 года, около 266 000 из 700 000 украинцев трудоспособного возраста, прибывших в ФРГ, были устроены на работу. При этом 213 000 из них нашли работу в области социального страхования, 53 000 – работают на неполной ставке.

Согласно данным Агентства по труду, основной проблемой, с которой украинцы сталкиваются при поиске работы, является сложный процесс признания иностранных профессиональных квалификаций.

При этом, правительство ФРГ официально заявило об изменении курса по трудоустройству украинских беженцев — с них больше не будут требовать высокого знания немецкого языка, достаточно базового знания. Причина – в Германии сейчас острый дефицит рабочей силы.

Минимальный уровень немецкого языка должен быть на уровне B1 для начала трудоустройства, отмечает хозяин пекарни Harry Brot Эдвин Заватски-Лах, уже трудоустроивший у себя нескольких украинских беженцев.

«После этого мы ожидаем, что работник достигнет уровня B2. Это важно, потому что все наши рабочие инструкции на немецком языке и работники должны их понимать», — говорит он.

Вакансии на ярмарке в городе Бонн — работа на строительстве, гостинице, спа-салоне, на инженерном предприятии и в больнице. Это вполне вероятно, что многим украинским беженцам придется работать не по специальности.

«Мы нуждаемся в квалифицированных работниках в сфере ухода, в частности, за детьми. Мы благодарны, что мы сейчас приняли много беженцев из Украины, которые также имеют хорошую квалификацию. Мы работаем над тем, чтобы можно было привлекать сюда тех специалистов, которые хотели бы остаться», – говорит руководитель Integration Point Bonn Ральф Шефер.

Одновременно с этим идет и процесс постепенного закручивания гаек в части привлечения в страну новых беженцев. Так, с сентября сроки рассмотрения заявок на убежище в Германии удлинились, а отказывают просителям быстрее, чем ранее.

Сейчас процедура рассмотрения заявок на предоставление убежища в Германии длится в среднем 8,2 месяца, тогда как в 2023 году этот процесс занимал 6,8 месяца. При этом отклонение запросов соискателей по причине «явной необоснованности» происходит в этом году быстрее – в среднем за 6,2 месяца.

Время ожидания ответа в рамках «дублинских процедур», которые проверяют, является ли другая страна ЕС ответственной за рассмотрение заявки на убежище, также сократилось. Такие процессы идут быстрее, чем стандартные, и в 2024 году длились в среднем 2,9 месяца по сравнению с тремя месяцами в 2023 году.

При этом, украинцы тут не одиноки. Заявки от граждан стран с низким уровнем признания беженцев – менее 5 % – рассматриваются около трех недель. Такая ускоренная процедура отказа в убежище с декабря 2023 года применяются для граждан Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан, а с марта 2024 года – для заявителей из Марокко, Алжира и Туниса.