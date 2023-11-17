«Дефицит снарядов у нас может затянуться на полгода» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
17.11.2023 15:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Западные страны раздали ВСУ всё, что было на складах, и теперь Киеву придётся перейти в режим экономии, пока не будут произведены новые партии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны раздали ВСУ всё, что было на складах, и теперь Киеву придётся перейти...

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«Украинская промышленность, к сожалению, ещё не нарастила, она наращивает и работает над необходимыми для нас компонентами вооружений, но ещё не вышла на все мощности. И второй момент – возник временной лаг. Что это за временной лаг?

Ситуация в том, что нам поставили снаряды, которые были на складах, и оружие, которое было. А сейчас пошло активное производство. И, скажем так, между непосредственными поставками и производством, и ожиданием того, что было произведено, это может составить от трёх до шести месяцев. И этот период просто надо пройти, имея те запасы, какие нам дают.

Поэтому нам и дали кассетные снаряды США, поэтому нам начали давать другое вооружение из своих запасов, для того, чтобы мы не вышли на грани того, что у нас вообще нет на сегодняшний день никакого оружия и возможности вести боевые действия», – сказал эксперт.

«Этот период нужно выдержать, и он может быть продиктован тем, что где-то интенсивность боёв будет не такая, я имею в виду наступательные операции с нашей стороны. Но над решением этого работают, понимание материального обеспечения здесь есть», – сказал Мусиенко.

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