Дефицит снарядов у ВСУ почувствуем после Нового года – военкор
Собранных по всей Европе снарядов для ВСУ хватит на полтора-два месяца активных боёв.
Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается поставок вооружений, кто-то из украинских военачальников сказал, что они сегодня имеют возможность расходовать артиллерийские боеприпасы на жарких участках фронта в 10 раз меньше, нежели они имели возможность во время операции «Артёмовская мясорубка». То есть какой-то не дефицит, но снижение боепитания они наверняка чувствуют, но надо понимать, что это фактор такой, который невозможно почувствовать сразу. Это такой постепенный эффект, и если не будет серьёзной помощи в ближайшее время, я думаю, этот эффект можно будет почувствовать уже в первый месяц 2024 года.
Была новость о том, что цель поставить Киеву 1 миллион снарядов за год – недостижима. Об этом заявила глава Минобороны Германии. Для ВСУ всей Европе удалось наскрести около 300 тысяч снарядов, а этого хватит, разные оценки по расходованию, учитывая, что сейчас немного затягивают пояса, на полтора-два месяца активных боёв», – рассказал Коц.
«На фоне того, что Россия, как пишут западные СМИ, я не обладаю реальными цифрами, якобы вышла на производство 2 миллиона снарядов в год. Ну, не знаю, хорошая цифра. Учитывая плюс, наверное, сотрудничество наше с Северной Кореей, учитывая наше сотрудничество Ираном, может быть, такая цифра есть. Но, как я говорил, если идёт война на истощение, а на неё очень похоже, побеждает тот, у кого есть промышленный суверенитет», – добавил военкор.
Спасибо!
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