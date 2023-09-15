«Дефолт и крах»: на шее Украины затягивается долговая удавка

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Внешние заимствования стали основой для существования украинского государства, которое лишь обрастает новыми долгами.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале Заимствования – единственная возможность функционирования экономики Украины приходит председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Продолжающаяся с 2019 года целенаправленная политика команды Зеленского по уничтожению украинской экономики обретает новый формат деградационно-долгового характера. Макроэкономические провалы власти, слабая монетарная конструкция, повсеместная коррупция, особенно в период военного положения (особенно в оборонной сфере), провоцируют рекордные заимствования, а значит, и новые долги», – пишет Медведчук.

Он указывает, что на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 4,861 трлн гривен или 132,9 млрд долларов, что стало антирекордом за все годы независимости.

Автор обращает внимание на динамику роста долга за последние четыре года.

«Так, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2019 года (по итогам формирования правительства и парламентского монобольшинства Зеленского) составлял 2,067 трлн гривен или 81,9 млрд долларов. Таким образом, результатом долговой политики киевской власти является рост госдолга за четыре года на 135,2% (в национальной валюте) и на 62,3% (в долларовом эквиваленте). На сегодня заимствования – базис функционирования экономики страны. Более того, Украину довели до того, что при расходах государственного бюджета в 2,377 трлн гривен (по оперативным данным Государственной казначейской службы за январь-август 2023 года), объем заимствований составляет 1,121 трлн грн, что покрывает более 47% расходов», – подчеркивает политик.

При этом на каждого оставшегося в стране украинца сегодня приходится уже 6746 долларов госдолга.

«Это минимальная заработная плата более чем за 3 года или минимальная пенсия за 10 лет. Такова задолженность каждого международным и внутренним кредиторам. Ровно столько заплатит каждый украинец из своего кармана, когда Украине выставят счет. Напомню, в начале правления команды Зеленского было по 2196 долларов. Впрочем, Зеленский и его кризис-менеджеры беспристрастно продолжают реализовывать на Украине удушающую долговую экономическую политику, очевидно, небескорыстно и в интересах США и ЕС. Бесперспективный сценарий развития — это когда бездарная власть ретранслирует низкоинтеллектуальный контент, вопреки национальным интересам, моделирует очередные прогнозные сценарии и новые бюджетные параметры за счет исключительно новых займов», – отмечается в материале.

Лидер «Другой Украины» прогнозирует неизбежный финансовый крах страны.

«После 24 февраля 2022 года финансирование бюджета Украины от международных кредиторов составило 61,802 млрд долларов (по 32,095 и 29,707 млрд долларов в 2022 и 2023 годах соответственно). Таким образом, финансовое существование Украины напрямую зависит от США и Евросоюза и сохранится исключительно до момента частичного или полного прекращения внешнего финансирования (кредитования) Украины. Вслед за этим последует дефолт и полный крах некогда одной из ведущих технологически, экономически и промышленно развитых стран Европы», – резюмирует Медведчук.