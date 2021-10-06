Дефолт подкрался незаметно. Готовы ли американские сенаторы на самоубийство США

06.10.2021 09:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Если в сенате США не пройдет законопроект о поднятии лимита госдолга, который сейчас составляет порядка 28,5 триллионов долларов, то страну ждет дефолт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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«Могу ли я гарантировать, что дефолта не будет? Если бы я мог, я бы это сделал, но не могу», – заявил Байден, обращаясь к республиканцам с просьбой проголосовать за поднятие лимита.

Впрочем, президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский считает, что пока поводов для паники нет.

«Какое-то время драка за отдельные пункты в бюджете продолжится, но в конечном счете они проголосуют за поднятие потолка, поскольку если Америка объявит дефолт, то даже не знаю, по какой шкале можно будет оценить это цунами. Так было всегда: идет нагнетание, каждая сторона пытается протолкнуть свои поправки, но в конце все голосуют за увеличение лимита. И хотя рейтинг доверия конгрессу в глазах избирателей колеблется в районе 20%, законодатели еще не дошли до готовности «совершить самоубийство», — сказал эксперт «Известиям».

При этом он добавляет, что разрешение правительству наращивать госдолг — это временная мера, которая «надувает мыльный пузырь», а потому бесконечно повышать планку невозможно, поскольку рано или поздно, если не найти иное решение, такая практика приведет к краху.

«Когда именно это произойдет, никто сказать не может. Наверное, когда доллар перестанет быть резервной мировой валютой. В любом случае, если дедлайн 18 октября, значит, к этому времени конгрессмены согласуют лимит. Если в запасе будут еще дни, они в любом случае примут решение к дедлайну», – прогнозирует Лозинский.

Похожего мнения придерживается и президент вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

«Вопрос не в долге, не в шатдауне, не в дефолте. Идет ожесточенный торг. Республиканцы ради этого и уперлись — у них есть возможность выторговать своим штатам, избирательным округам какие-то вещи, которые в обычной ситуации они никогда бы не получили. Они поймали администрацию в ловушку и пытаются содрать с нее как можно больше, откусить от федерального центра по максимуму власти, денег, льгот и так далее», – говорит Злобин.