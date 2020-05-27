27.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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Деградация агросектора Украины приобрела чудовищные и необратимые масштабы


Практически во всех сегментах сельского хозяйства Украины основную долю экспорта составляет сырье, причем эта доля лишь растет, что усугубляет положение дел в отрасли.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил журналист Роман Губриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы выстраиваем такую модель, при которой у нас на экспорт уходит сырье и практически не внутренней переработки. Сейчас возникают вопросы, что нужно ограничивать экспорт пшеницы, кукурузы. Но я соглашусь с правительством, которое говорит, что в этом нет нужды. К сожалению, действительно нет нужды – у нас внутри столько сырья не перерабатывается.

По структуре – это плюс-минус 70 миллионов тонн зернобобовых, плюс 20-25 миллионов тонн масличных. Из этого всего объема только 20 миллионов тонн зерновых мы перерабатываем у себя в стране. Единственный сегмент, где большая доля переработки – подсолнечник. В прошлом году мы собрали почти 15 миллионов тонн, переработали 12,3 миллиона тонн. Все остальные – просто вывозим сырье. На этом сейчас и держится вся наша экономика, это 40% валютных поступлений.

У нас говорят, что аграрный сектор поддерживает стабильность даже в кризисные времена. Но такая модель – это просто уничтожение отечественного АПК. Мы и так сырьевой придаток, а это – примитивизация даже в сельском хозяйстве. Она набирает совершенно чудовищные, необратимые масштабы», – резюмировал Губриенко.

Отметим, что на Украине пользуется популярностью тезис о превращении страны с некую «аграрную сверхдержаву». При этом МИД Украины даже объявил страну «гарантом международной продовольственной безопасности».

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