«Деградация и провал»: Приднестровье оценило итоги усиления власти Додона

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Процесс приднестровского урегулирования деградирует после обретения полноты власти президентом Молдовы Игорем Додоном в 2019 году.

Об этом на коллегии МИД ПМР заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошли выборы. Социалисты и Игорь Николаевич Додон усилили свои позиции. Дальше, как мне рассказывали многие коллеги по формату «5+2», должно быть лучше гораздо. Все вопросы будут решены президентом и партией Социалистов. Но вышло ровным счетом наоборот. Для меня шока не было. Я прогнозировал именно такое развитие событий. И предупреждал своих коллег, что так и будет», – сказал Красносельский.

По его словам, подписание и реализация соглашений с Молдовой имели место в 2017 и 2018 году, то есть, при прошлой власти.

«Удивительно в этой связи слушать заявления Игоря Додона, при всем моем уважении к нему. Он говорит об успешности отношений, о мерах доверия, о решенных вопросах. Я официально заявляю, что вопросы не решены, доверие рушится. Нет успешности, есть деградация и провал», – сказал Красносельский.

В числе не решенных проблем он указал телекоммуникации, банковское обеспечение, политически мотивированные уголовные дела.