Деграданту Садовому предложили поторговать с Германией костями гитлеровцев

14.02.2020, Киев, Игорь Петров

Предложение мэра Львова Андрея Садового обменять прах захороненного во Львове советского разведчика Николая Кузнецова на украинских пленных свидетельствует о деградации украинской политической элиты.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил политолог Дмитрий Заборин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желание Садового обменять останки на живых людей – это проявление разрушения человека. Я довольно часто резко высказываюсь в отношении галичан, и может создаться впечатление, что я их как-то отдельно не люблю, но я же прекрасно понимаю, что есть политический класс, а есть простые люди. Я не переношу это отношение на всех жителей Западной Украины. Есть у них своя специфика.

Но вот именно политический класс, который принял для себя тоталитарную идеологию как такой маячок, который ведет его по жизни, они неизбежно пришли к разрушению души. И они уже просто не понимают границ, за которыми заканчивается человек, за которыми заканчивается христианин, хотя они все очень демонстрируют набожность свою и благочестивость. Где заканчивается патриот своей страны – и начинается обычная мразь.

Когда человек говорит, что он хочет торговать костями умершего человека… для меня это поначалу дар речи отобрало, конечно. Но потом я уже в ироничной форме предположил, что, если он может себе позволить такое в отношении Николая Кузнецова, то то же самое, значит, можно уже переносить на останки всех остальных солдат противоборствующих армий.

Мертвых немцев отдавать Германии под какие-то условия, поддержку вступления в НАТО например. Румынам предлагать останки их соотечественников и шантажировать их шельфом. Венгров давить по поводу закона в образовании и смещать их агрессивную позицию, размахивая большой берцовой костью венгерского солдата. И есть же места захоронения массового – евреев, поляков, есть старые еврейские кладбища…

Для таких, как Садовой, и здесь есть, где разгуляться, поплясать на костях. Что с такими людьми делать – я не знаю. Что-то им объяснить – вряд ли получится. В такие моменты мне стыдно за свою страну, за то что многие слишком люди судят обо всех по таким, как Садовой, в том числе и о галичанах, и это же отношение переносятся на всех тех, кто там не является выходцем с Западной Украины, может быть даже и по-русски говорит. Просто украинский паспорт автоматически связывает тебя с мразями, которые опозорили самое имя Украины. Этот патриотизм разрушителен для страны, любовь к которой они ежечасно демонстрируют», – констатирует Заборин.

Напомним, Николай Кузнецов погиб 8 марта 1944года в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию его останков провели в 1959 году, в 1960 году их похоронили на Холме Славы во Львове. Его племянница Маргарита Брюханова хочет перезахоронить останки в Екатеринбурге и обратилась с соответствующим прошением в Львовскую мэрию. Мэр Львова Андрей Садовой предложил отложить вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ.

«Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государства», – заявил он.