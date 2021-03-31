Деградирующая Украина запретила товары из России, которые и так не поставлялись

31.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Кабинет министров Украины принял постановление, которым расширен подсанкционный перечень товаров российского происхождения.

Теперь их запрещено ввозить на территорию Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В список вошли пшеница и ее смеси с рожью, подсолнечное и льняное масла, моющие средства и ряд видов бумажных изделий, в том числе – туалетная, газетная, крафтовая и упаковочная бумага. Запрет также коснулся осей, колес и их частей, проволоки из легированных сталей, инструментов для бурения скальных пород, ходовых балансирных тележек.

Впервые перечень запрещенных к ввозу из России товаров был принят в 2015 году.

Экономист Александр Охрименко считает, что принятие нынешнего постановления ни на что не повлияет, так как многие из перечисленных товаров и так уже не ввозятся из России.

«Нынешний запрет еще раз подтвердил, что экономические связи окончательно разрываются. До 2014 года Украина довольно активно ввозила некоторые из этих товаров, например, продукцию целлюлозно-бумажной отрасли. После 2014 года это все закрыли, причем запреты носили неформальный характер.

Так, не было и нет закона, запрещающего ввоз продукции машиностроения, но реально запрет есть. Это привело к тому, что ряд предприятий остановились. То есть, разрыв экономических связей уже повлиял на нашу промышленность», – сказал эксперт в комментарии корреспондент «ПолитНавигатора».