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31.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Деградирующая Украина запретила товары из России, которые и так не поставлялись

Новости Украины

Кабинет министров Украины принял постановление, которым расширен подсанкционный перечень товаров российского происхождения.

Теперь их запрещено ввозить на территорию Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В список вошли пшеница и ее смеси с рожью, подсолнечное и льняное масла, моющие средства и ряд видов бумажных изделий, в том числе – туалетная, газетная, крафтовая и упаковочная бумага. Запрет также коснулся осей, колес и их частей, проволоки из легированных сталей, инструментов для бурения скальных пород, ходовых балансирных тележек.

Впервые перечень запрещенных к ввозу из России товаров был принят в 2015 году.

Экономист Александр Охрименко считает, что принятие нынешнего постановления ни на что не повлияет, так как многие из перечисленных товаров и так уже не ввозятся из России.

«Нынешний запрет еще раз подтвердил, что экономические связи окончательно разрываются. До 2014 года Украина довольно активно ввозила некоторые из этих товаров, например, продукцию целлюлозно-бумажной отрасли. После 2014 года это все закрыли, причем запреты носили неформальный характер.

Так, не было и нет закона, запрещающего ввоз продукции машиностроения, но реально запрет есть. Это привело к тому, что ряд предприятий остановились. То есть, разрыв экономических связей уже повлиял на нашу промышленность», – сказал эксперт в комментарии корреспондент «ПолитНавигатора».


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