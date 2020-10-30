30.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
ЕС, Китай, Общество, Политика, Россия, Экономика
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Дегтярёв: Больше никакого кругляка в Китай – только доска в Европу


Хабаровскому краю выгодней продавать доски в Европу, чем, как до последнего времени, гнать лес-кругляк в Китай.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что когда мы гоним за рубеж кругляк, кому-то это выгодно. Кроме государства. Потому что нет рабочих мест, добавленная стоимость невысокая, кто-то обогащается, а люди страдают. Будем развивать? Будем. Поэтому я бы видел мощным именно лесоперерабатывающий комплекс в Хабаровском крае», – сказал Дегтярев.

Он высоко оценил решение, принятое президентом РФ, о запрете на экспорт необработанного леса-кругляка.

«Решение принято по экспорту круглого леса, президент принял, его можно за это только поблагодарить нам, хабаровчанам. Потому что он фактически сделал такой шаг для понуждения местного бизнеса, который теперь обязан задуматься и вложить все свои подушки безопасности, накопленные денежки в создание новых производств.


Причём надо понимать, что это очень прибыльное дело, доска в Европе стоит 500 евро за куб. И не надо рассказывать сказки, что дорого доставить нашу хабаровскую доску в Европу», – резюмировал Дегтярев.

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