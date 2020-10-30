Дегтярёв назвал горлопанами хабаровских майданщиков и раскритиковал однопартийца Фургала

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Михаил Дегтярев, который был назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала, раскритиковал своего однопартийца.

О том, чем он отличается от Фургала, Дегтярев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большое заблуждение, что я хочу завоевать любовь. Любовь не так завоёвывают. Любовь завоевывал мой предшественник, будем откровенны, красивыми словами, унижением, кстати, некоторых руководителей, мэров, глав районов, и на этом зарабатывал политические очки быстрые.

Мне такие очки не нужны, хочу делами доказать, что я на своём месте», – сказал Дегтярев.

Он считает «горлопанами» активистов, которые каждую субботу проводят в Хабаровске шествия с требованием освободить Фургала.

«У нас было наводнение в Хабаровском крае, и мы опирались на тысячи волонтёров, молодых людей и девушек, которые засыпали в мешки песок, сделали временные защитные сооружения. А в это время в городе 300-500 человек орали под окнами по традиции.

Потому что им скучно, наверное. Так кто власть? Вот, по-моему, власть – это те волонтёры, которые защищали город, а не те, которые кричали, что они здесь власть», – сказал Дегтярев.