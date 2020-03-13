Дегуманизированная Украина стоит на пороге неуправляемой социальной катастрофы – Ермолаев

13.03.2020, Киев, Игорь Петров

Скандал в Новых Санжарах показал, что жители Украины не надеются на то, что государство будет что-то делать для их благополучия в случае эпидемии. Поэтому рассчитывать они могут только на свои силы.

Однако дегуманизация общества привела к тому, что, рассчитывая исключительно на себя, люди готовы пойти на самые крайние меры.

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Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень дегуманизация достиг какого-то порога предела. Почему я называю эту ситуацию пороговой – потому что следующий ход событий может приобрести, к сожалению, неуправляемый, хаотичный, социально катастрофический характер.

Еще месяц назад этот тезис прозвучал бы вызывающе, и меня бы били по щекам со всех сторон. А события в Полтавской области, которые были как холодный душ? Ведь проблема же не в жителях Санжар. И я бы даже не сводил все к каким-то провокаторам.

Провокаторы эффективны тогда, когда есть для этого почва. А ведь почва – это не проблема отдельно взятого села, которому на голову упала необходимость потерпеть, чтобы в соседнем пансионате пересидели 14 дней профилактики люди, прилетевшие из Китая. Санжары – просто лакмусовая бумажка нашего общего состояния дезориентации и хронического состояния личного самовыживания, когда человек перестает надеяться на центральную власть.

Местная власть, кстати, подыграла настроениям и тоже принимала решение – «к нам не надо, вот куда хотите, но к нам не надо».

Это говорит о потрясающей локализации нашей индивидуальной жизни, нашей никому ненужности. Ты свою жизнь, жизнь своих родных, своих детей, родителей защищаешь как можно – вплоть до способа «не пущать». Я бы не удивился, что, если бы наших сограждан перевозили не в Полтавскую область, а в какую-то другую, то в том конкретном месте такая же была бы ситуация.

И всей страной бы потом все упражнялись в морализаторстве. Но реакция была бы такая. Нужно ли обвинять людей, участников? Я считаю – нет. Конечно, есть хулиганы, те, кто допустил рукоприкладство – есть на то административный и криминальный кодекс.

Это прежде всего обвинения в адрес власти, причем власти и центральной, и местной, которая (допустила это) своей политикой.

Это значит, что к этому времени набор действий, связанных с подготовкой населенного пункта, отдельных социальных категорий – к этому испытанию была на таком низком уровне, что люди каждый ожидал этой болячки, исходя из наличествующего – хватит мне денег завтра на лекарства, смогу я где-то лечить? А не дай Бог, я лично заболею, как же быть?

Совершенно простые, бытовые вопросы. А значит, в этой ситуации чувствуют они себя один на один с жизнью. И это говорит о дегуманизации нашей организации жизни в одном государстве», – констатировал политолог.