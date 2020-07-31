Дегустация на крымском заводе закончилась синяками и рваными ранами

31.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Судаке на заводе шампанских вин «Новый свет» во время дегустации произошло ЧП – водитель автопогрузчика не справился с управлением в дегустационном зале и врезался в стенды с шампанским.

В результате бутылки стали падать на пол и разбиваться, а разлетевшиеся осколки – ранить находившихся на дегустации туристов.

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Об этом в своем блоге менеджер одного из крымских отелей Наталья Кириченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дегустация на ЗШВ «Новый Свет» для экскурсантов закончилась синяками и рваными ранами конечностей. Во время экскурсии в подвал, мини погрузчик, проезжая возле людей, зацепил стенды с бутылками шампанского. Бутылки падали и рвались на куски стекла, которые разлетались в ограниченном пространстве, резали руки и ноги людям. Лица и голову инстинктивно прикрывали руками.

Серьёзных травм, слава богу, не было. А завод щедро добавил по бокалу в дегустационный набор. А ведь в группе могли быть дети. Не настолько безопасно это, продегустировать игристые напитки на заводе шампанских вин «Новый Свет», – написала Кириченко.