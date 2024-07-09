Деиндустриализация, деурбанизация и деэлектрификация: Украина проходит обратное развитие

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Украина проходит через обратное развитие и следует по стопам Афганистана – если в советские годы шла активная индустриализация, электрификация и урбанизация страны, то сейчас все происходит с точностью наоборот.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас деурбанизируют. Когда-то, помните, лозунг был «Что такое коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны», план ГОЭРЛО. А сейчас получается деэлектрификация всей страны, деурбанизация, деиндустриализация. Надо что-то с этим делать. Если Запад хочет продолжать этот банкет, так пусть и платит за этот банкет по серьезному. Если у вас нет денег, тогда не танцуйте девушку, не надо с ней танцевать тогда, не заказывайте музыку… Вы мне не говорите, что это придумано – посмотрите на Афганистан, это была вполне цветущая и развитая страна. 60-70 годы. И после того, как там началась эта вся игра большая вокруг Афганистана – СССР, американцы, потом, когда СССР рухнул и так далее, американцы, талибы – во что превратили эту страну», – заявил Карасев.