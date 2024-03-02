«Действия нашей армии на Украине полностью подчинены политике», – Сивков об отсутствии большого прорыва на фронте

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Продвижение ВС РФ к западу от Авдеевки – это всё же не ожидавшееся наступление в широком смысле, а улучшение положения российской группировки.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевым фактором, определяющим логику и стратегию действий российских вооружённых сил, является политика. Военная стратегия целиком и полностью подчинена политике, обусловлено это объективной реальностью. Потому что против нас ведётся гибридная война, мы ведём тоже гибридную войну. В гибридной войне главным фактором являются совершенно другие вещи – экономические, политические, информационные, и проявления наступлений и контрнаступлений надо рассматривать в политической сфере. И в этом контексте – не наступление [ведут ВС РФ], поскольку наступление означало бы темп продвижения 20 километров в сутки с окружением и уничтожением всей группировки, а улучшение положения», – сказал Сивков.

Наступление же, по его словам, заключается в другом.

«А что касается, где мы наступаем? Первое, где мы очень эффективно наступаем – это события во Франции, Германии, США, в Польше – это наступление. Дальше, расширение БРИКС и расширение стран, которые строят многополярный мир (я не говорю о союзниках наших) – это наше наступление геополитическое. И оно очень успешное и достаточно интенсивное, если сопоставить, сколько стран вошло в БРИКС и сколько жаждет туда войти за период, по сути, с лета прошлого года, то темпы колоссальные наступления. Для геополитики полгода – и такие радикальные изменения – это просто космический темп наступления», – объяснил эксперт.