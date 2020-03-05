05.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика
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Действия Зе-влады ведут к уничтожению украинских земель опасными химикатами – аграрий




Принятие проекта Закона №2548 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами» приведет к неконтролируемому использованию неизвестных агрохимикатов в сельском хозяйстве Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза селянства Украины Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы узаконим эксперимент, уничтожение украинцев на своей земле, если эти законы будут приняты. Это будет означать, что все подделки, вредные, неопробованные химические препараты, которые используются в отрасли сельского хозяйства, хлынут на Украину.

И будут использоваться неконтролируемым способом. Это будет намного большая стихия, чем у нас сейчас с коронавирусом, если этот процесс наберет движение. Нельзя допустить принятия этих законов парламентом», – предупредил аграрий.

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