Действия Зе-власти оставят Украину без врачей – глава профсоюза медиков

19.10.2020, Киев, Игорь Петров

В этом году отток кадров из украинской медицины идет быстро, как никогда, страна может вообще остаться без медработников. Причина этого – в том, что правительство принимает непродуманные меры по борьбе с коронавирусом и продолжает медицинскую реформу, начатую в свое время Ульяной Супрун.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Совета Киевского профсоюза медиков Сергей Кубанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Текучесть кадров в этом году увеличилась, как ни в каком другом (ведомстве). Главная причина – не пандемия, а организационные меры, которые приняла власть, для того, чтобы не допустить ее распространения. Когда у нас в марте-апреле был жесткий локдаун, медучреждения, которые предоставляли плановую консультативную медицинскую помощь, фактически не могли работать. Людей отправляли «по собственному желанию» в отпуск, без сохранения зарплаты, мы, профсоюз, реагировали. Были объявления простоя медучреждений, но это очень маленькие деньги, сохранение до 2/3 голой тарифной ставки», – сказал Сергей Кубанский.

Кроме того, многие медработники живут не в городах, и при введении ограничений на транспорте, когда пригородные маршруты перестали ходить, они просто не могли приехать на работу, что многих подтолкнуло к решению оставить работу в городах.

Хуже всего сказалось то, что правительство продолжало т.н. «реформу Супрун» несмотря на начавшуюся пандемию.

«Самый большой отток кадров – это те сокращения, которые прямо повлекла медицинская реформа, ее второй этап, который был проведен с 1 апреля. Некоторые медучреждения вообще не имели возможности заключить договор на финансирование – у них не было возможности платить зарплату. И чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень зарплаты многие учреждения принимали решения о сокращении персонала», – отметил Кубанский.

Отток кадров из медицины продолжается уже несколько лет, но если дальше пойдет так, как в этом году, Украина скоро вообще останется без медработников. В совокупности с начала карантина уволились порядка четверти медработников.

«Медицинскую помощь просто некому будет оказывать. Вопрос кадрового дефицита – не вопрос сегодняшнего дня. Мы, профсоюз, его поднимали с 2008 года, почти ежегодно», – заявил глава профсоюза.