«Действовать нужно быстро» – в Крыму испугались за полюбившуюся херсонскую сельхозпродукцию

20.05.2022  20:46 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Транспорт, Украина
Новости Украины

Количество сельхозпродукции и товаров переработки, поступающих в Крым из Херсонской и Запорожской областей, еженедельно увеличивается.

Нагрузки на пункты пропуска будут расти по мере сбора урожая, и перевозчики просят упростить въезд для грузовиков с украинскими номерами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество сельхозпродукции и товаров переработки, поступающих в Крым из Херсонской и Запорожской областей, еженедельно...

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«Украинские перевозчики, массово начинают оказывать услуги доставки грузов в Крым, – написал в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – В ближайшее время нагрузка на пункты пропуска будет расти. Считаю целесообразным разрешить каботажные (внутренние) перевозки по территории РФ, для грузовых автомобилей с госрегистрацией Запорожской и Херсонской областей, это даст людям возможность заработать себе на жизнь».

Об упрощении процедур товарооборота на днях говорил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, который побывал в Херсоне и Мелитополе. Области административно считаются пока частью государства Украина и не входят в Таможенный союз. При этом только за последнюю неделю на рынки Крыма поступило больше 400 тонн овощей из Херсонской области.

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