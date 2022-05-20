«Действовать нужно быстро» – в Крыму испугались за полюбившуюся херсонскую сельхозпродукцию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Количество сельхозпродукции и товаров переработки, поступающих в Крым из Херсонской и Запорожской областей, еженедельно увеличивается.

Нагрузки на пункты пропуска будут расти по мере сбора урожая, и перевозчики просят упростить въезд для грузовиков с украинскими номерами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украинские перевозчики, массово начинают оказывать услуги доставки грузов в Крым, – написал в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – В ближайшее время нагрузка на пункты пропуска будет расти. Считаю целесообразным разрешить каботажные (внутренние) перевозки по территории РФ, для грузовых автомобилей с госрегистрацией Запорожской и Херсонской областей, это даст людям возможность заработать себе на жизнь».

Об упрощении процедур товарооборота на днях говорил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, который побывал в Херсоне и Мелитополе. Области административно считаются пока частью государства Украина и не входят в Таможенный союз. При этом только за последнюю неделю на рынки Крыма поступило больше 400 тонн овощей из Херсонской области.