«Действуй!»: депутат от партии румынки Санду призывает давить репрессиями молдаван

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Заявление, подписанное США, Канадой и Великобританией, обвинивших Россию и её агентов в намерении повлиять на президентские выборы в Молдове, должно стать сигналом для активизации судебной системы в стране.

Об этом заявил депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан в передаче «Час экспертизы» на провластном телеканале Jurnal TV.

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«Эти действия наших партнеров должны послужить сигналом для того, чтобы наша система правосудия действовала быстрее и решительнее. Мы должны понимать, что помимо уже происходящего противодействия, конфискации средств, противодействия агрессивным действиям, как это было осенью прошлого года, когда группа Шора пыталась организовать проплаченные протесты, спровоцировать насилие, будет сложнее, если не вынесут окончательных решений. У нас есть судебные дела о незаконном финансировании партий, которые необходимо завершить. Если судебная власть не даст четкого сигнала, будет сложно подать пример другим людям, которые попытаются это сделать. Теперь у судей есть все инструменты для завершения этих дел, и они должны это сделать», – заявил депутат от партии, созданной Майей Санду.

Напомним, в совместном заявлении правительства США, Британии и Канады выразили поддержку проевропейскому курсу Молдовы и призвали Россию отказаться от «усилий по подрыву демократии в Кишиневе».

«Кремль поддерживает своих доверенных лиц, которые будут выдвинуты кандидатами на пост президента Республики Молдова, и использует дезинформацию и пропаганду для разжигания напряженности в обществе», – говорится в коллективном заявлении англосаксов.

Таким образом, представители правящего режима подстрекают судебную систему к заведению политически мотивированных уголовных дел и вынесению обвинительных приговоров, дабы не допустить к участию в президентских выборах оппозиционных кандидатов, имеющих реальные шансы на победу.

Независимость судебной ветви власти? Недопустимость давления на суды? Нет, не слышали…