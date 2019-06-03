Декларации о доходах сотрудников СБУ будут по прежнему засекречены
Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает киевское издание Inforesist.
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“Это не простой вопрос, то есть я человек, который должен действовать в соответствии с законом. Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то конечно я подам декларацию. Скажу честно, первое что я пытался сделать – это опубликовать свою декларацию. Но мне пояснили, знаете, если вы человек гражданский, были, то в принципе не нужно волноваться, но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких”, – цитирует издание Баканова.
Он добавил, что со временем опубликует свою декларацию.
“Мне скрывать нечего”, – сказал Баканов.
Также он отметил, что не будут рассекречиваться декларации и руководящего состава СБУ.
Ранее Центр противодействия коррупции призвал Баканова отменить “секретный” порядок декларирования руководителей СБУ, обнародовать их декларации и задекларироваться самому.
В октябре 2017 года Окружной админсуд Киева отказался рассекретить декларации работников СБУ по иску Центра противодействия коррупции.
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