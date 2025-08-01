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Только за последний год в Одессе были снесены памятники Высоцкому, Бабелю, Горькому, Толстому, легендарному подводнику Маринеско, почти всем героям Великой Отечественной войны.

Изувечена Аллея Славы! Переименовано 800 улиц!!!

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Статуя Екатерине II валяется на задворках художественного музея, и патриоты ходят на нее… мочиться — челлендж у них такой. В музей они ходят, понимаете, поссать!..

Но хунвейбинам все мало.

Так, обсудить провальные по мнению нацистов декоммунизацию с деколонизацией, на шабаш собралась «тилигэнция» от одэсьцив (главшариков «из нацпамяти» Гуцалюк, адвокат Ганула Карташов и прочие подонко-бандиты). Тема шабаша — игнорирование распоряжения гауляйтера Кипера о демонтаже памятников царского и советского периодов (снесено немало, но и немало осталось).

«Закон воспринимается как «декоративный», ведь Кипера уполномочили издавать распоряжения о запрещенной символике, однако не предоставили инструментов для их практического выполнения — эта задача возложена на органы местного самоуправления. Последние не выполняют эти распоряжения, что приводит к тому, что инициативные действия отдельных граждан могут стать основанием для административного или даже уголовного правового преследования», — говорится в резолюции шабаша.

Да, и дохлого Ганула, и пока живых трупов из ОПГ «Деколонизация. Украина» не раз задерживали и штрафовали за самодеятельность, а одесситы выписывали им звиздюлей, хотя… этого ничтожно мало.

Также из заключения шабаша:

«Органы местного самоуправления, руководствуясь открытыми антиукраинскими или антигосударственными взглядами, заменяют названия, посвященные современным героям, на нейтральные. Это обесценивает усилия по переосмыслению публичного пространства и создает риски размытия украинской идентичности».

Гы-гы, да она и не «намывалась», эта украинская идентичность («гражданина, вас тут не стояло»).

«Еще нужно сделать очень многое. Борьба продолжается и все, что должно быть сделано, будет сделано. Несмотря на сопротивление сторонников сохранения русских имперских символов», — заявил член комиссии по переименованию улиц при гауляйтере Виктор Сизоненко.

А правду-матку как всегда рубанул самый активный активист (его даже Гуцалюк сторонится) упомянутой зондеркоманды — историк-психопат Александр Музычко:

«Процесс деколонизации в Одессе напоминает игру в наперстки — это когда креативный и пассионарный народ сдерживают, чтобы случайно не повалял ценные колониальные артефакты. Мол, дайте все начальству, оно все сделает, только не сейчас. Есть дела и поважнее. Не радикальствуйте. Потому что радикалов маргинализируют даже по вопросам языка. Что уж говорить о действиях. В то же время преступная историко-топонимическая комиссия при городском совете продолжает пачками называть улицы и вешать мемориальные доски не в честь украинских деятелей. Одессу упорно продолжают рассматривать как мультиобщежитие, караван-сарай, а не природную среду украинцев. Недаром зловонная крыса-клоака «Привоз» в Одессе считается символом города. Какой символ — такой и город».

При чем тут многострадальный «Привоз», который недавно отработала «героическая ПВО», да так, что он еле выстоял — вопрос психиатрический. Собственно, как и отрезание всего русского от русского города.