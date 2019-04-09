Декоммунизаторы оправдываются: Где Бандера? – всюду Шевченко!

09.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Сторонники киевского режима не видят причин обвинять их в национализме и коллаборационизме на том основании, что декоммунизация не привела к полной смене названий улиц с советских на нацистские.

По их мнению, «всего» 32 улицы имени Бандеры по всей Украине подтверждает, что кампания по переименованию якобы не носит никакого идеологического характера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в ходе конференции, посвящённой итогам «декоммунизации», заявила и.о. директора Центра исследований освободительного движения Анна Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно говорить о деидеологизации карты Украины. На исследовании 2012 года красным обозначены улицы с советскими названиями, и это не все, а главные улицы в городах, где расположены органы местного самоуправления.

То есть, мы видим, как много в 2012 году было улиц с советскими названиями, где, безусловно, доминировали улицы Ленина. Если сравнить с исследованием 2018 года, то оно показало, что у нас фактически прошла деидеологизация пространства.

Сейчас в лидерах улица Садовая, улица Шевченко, и, как видим, это названия не политические. То есть, не произошло многое из страшилок, одной из которых было то, что сейчас все улицы будут названы в честь Бандеры.

Как видим, этого не произошло, и, например, помимо статистики самых популярных названий улиц, есть топ-25 именных улиц на Украине, и, собственно, улица имени Бандеры даже не входит в тот список. Всего на Украине 32 улицы (имени Бандеры – ред.) из 52-х тысяч переименованных», – похвалилась Олейник.