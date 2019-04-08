Декоммунизаторы признали, что «активисты» в 2015-м сносили советские памятники незаконно

08.04.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине после вступления в силу закона о декоммунизации местным советам дали полгода, чтобы убрать коммунистические символы, однако «активисты», не дожидаясь решения властей, начали сами сносить памятники и мемориалы.

Об этом в ходе конференции, посвящённой итогам «декоммунизации», рассказала глава комитета Верховной Рады по международным делам, нардеп Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Четыре года назад, 9 апреля, Верховная Рада одобрила «законы чистого четверга» или законы о декоммунизации, и уже 21 мая 2015 года они вступили в силу…Произошло очень много переименований улиц, городов. Например, в Киеве была улица НКВДшника Урицкого, которая сейчас носит имя Лепинского. На самом деле, мне было сложно объяснить моей маленькой дочке после «революции достоинства», почему улица названа в честь тех, кто были причастны к репрессиям, к голодоморам, к убийствам украинцев. Почему были памятники Ленину, в частности, в столице Киева?

Можно сказать, что именно с «революции гидности» по требованию общества начался «ленинопад» – фактически развал, уничтожение того коммунистического наследства, которое тяготело над Украиной. И мы можем, действительно сказать, что именно пропаганда коммунистического тоталитаризма была одним из инструментов российской агрессии против Украины», – заявила нардеп.



«Очень хорошо, что украинский парламент одобрил этот закон, он фактически лишил Кремль, пятую колонну любых иллюзий, что Украину можно снова возвращать в Русский мир или в постсоветское болото. Тогда закон давал полгода, чтобы местные советы убрали коммунистические символы из публичного пространства», – добавила Гопко.

При этом, по её словам, «активисты» в городах Юго-Востока проявили инициативу без официального разрешения.

«Мы увидели в некоторых городах, особенно на Востоке, что местные активисты, даже не дожидаясь решения местных советов, которые тогда блокировали эти процессы, начали сами воплощать закон о декоммунизации. И мне очень приятно, когда активисты в Славянске, например, или в других городах Восточной Украины, на Юге Украины сами начали сносить памятники Ленина и предлагать вместо них настоящих героев», – рассказала нардеп.

«Потому декоммунизация важна не только как очищение, но и как возможность увековечивания настоящих героев, наших союзников или тех моральных авторитетов, которые важны для того, чтобы украинская нация была модерная и современная.

Могу сказать, что большинство положений закона выполнено, около тысячи украинских городов, деревень и селищ получили новые названия, как и десятки тысяч названий улиц, площадей и других субъектов населённых пунктов», – подытожила Анна Гопко.