Декоммунизаторы жалуются на саботаж

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине местные власти предпочитают саботировать процесс так называемой декоммунизации.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор украинского института нацпамяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы продолжаем курс на декоммунизацию, которая, по моему мнению, не была завершена. В этом вопросе важно достичь глубины того, что касается образования и коммуникации, мобилизации.

Я лично вижу каждый день десятки запросов с регионов, во-первых, граждане пишут, смотрите, там не декоммунизированные объекты, с другой стороны отписки местных органов власти, что мы не хотим, только переименовали, переобозначили или вообще ничего не хотим, вы не имеете права к нам с таким обращаться.

Соответственно, я вижу – с одной стороны у нас логика децентрализации, мол, на местах больше власти, а с другой стороны с центра тушится декоммунизация. Так не должно быть, к этому должна быть сама внутренняя воля региона», – заявил Дробович.

«Это не из Киева должен глава института нацпамяти слать депеши, это должен быть налаженный процесс, чтобы общество само говорило: «Ну не можем мы жить в одном пространстве с этими большевистскими обелисками, которые прославляют страну, которая убила миллионы людей в том числе на этой земле», это должна быть внутренняя работа.

И тут – как гармонизировать работу декоммунизации–децентрализации, задача крайне сложная, которую я себе ставлю на повестку дня», – добавил пропагандист.