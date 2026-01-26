«Декомунізація триває». В ТЭЦ Киева попали 16 русских ракет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

13-го января по ТЭЦ в Киеве ударили 16 российских баллистических ракет, и все попали в цель.

Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема Киева была создана 13 января. Проблема была именно в отсутствии средств ПВО, баллистика прошла, 16 ракет прошло в киевские ТЭЦ. К сожалению, киевские ТЭЦ в результате не работают, а они были очень существенным источником электричества для Киева и покрывали там плюс-минус половину потребностей Киева достаточно стабильно. И теперь нужно все электричество завести извне, через высоковольтные сети, а их тоже постоянно атакуют. То есть, что-то отремонтировали, как можно лучше, что смогли, запитываем – прилетает, и запаса прочности нет никакого», — заявил Харченко.

Он подчеркнул, что сейчас украинская столица находится на грани гуманитарной катастрофы: