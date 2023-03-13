«Дела идут хорошо» – в Донецке прокомментировали темпы наступления ВС РФ

Владимир Гладков.  
13.03.2023 22:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия не должна брать пример с Украины и массово посылать своих солдат на убой ради попыток как можно скорее отбить тот или иной кусок опустошённой территории.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не должна брать пример с Украины и массово посылать своих солдат на...

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«Мы хотим быстрых результатов, допустим, с Авдеевокой, но это жизни людей. Имеет смысл кидаться в лобовые атаки?

У нас есть пример украинцев, которые кидались, они Пески так пытались отбивать, и сколько людей положили. И сейчас они бегают по улицам, ловят мобилизованных, которые всеми четырьмя лапами упираются. Это ж – не просто так, они израсходовали своих мужчин в этих безумных атаках», – подчеркнул Хайруллин.

Он отметил, что в России продолжается экономический рост, и новые регионы не являются исключением, а значит, и спешить с масштабными наступлениями не имеет смысла.

«Я считаю, что лучше немного подождать. Тем более что у нас в стране экономический рост. В Ростов приезжаешь – всё цветёт. Между прочим, и в Донецке начинаются признаки расцвета. Идёт война, а у нас строят перинатальный центр.

Все торгуют, жизнь возвращается. Смысл нам умордовываться в кровь, чтобы захватить эти территории. Потом с этими территориями надо ещё что-то делать.

Мне кажется, то, что мы сейчас идём – это вполне нормальные темпы. И нужен удар в глубину, не нужен – чёрт его знает. По-моему, дела сейчас идут хорошо», – резюмировал военкор.

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