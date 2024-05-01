«Дела плохи» – Арестович призвал Украину прощаться с Донбассом

Елена Острякова.  
01.05.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не удастся удержать те районы ЛДНР, которые она еще контролирует.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удастся удержать те районы ЛДНР, которые она еще контролирует. Об этом в...

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«Я уже слышу отовсюду стоны, которые мне говорят, что что-то так… неладно у нас, что явно какие-то шпионы. Я знаю, что украинцы нация контрразведчиков, у них (у нас, вернее) везде шпионы. Я этой точки зрения не придерживаюсь. Но то, что у нас очень плохо администрируется, реальные причины не выявляются и не устраняются, я могу сказать однозначно. Я хочу сказать, что такими темпами нам удержать Луганскую и Донецкую область будет очень сложно, как и линию фронта в принципе, несмотря на всю помощь и так далее», – сказал Арестович.

Он поражен и возмущен тем, что российская армия численностью в 600 тыс человек повсюду «умудряется создавать локальное преимущество» над ВСУ численностью 1,3 млн.

«Возникает вопрос ко всей военной организации державы: что, бляха происходит? Как два с половиной года они создают локальное преимущество, хотя у нас в два раза больше призвано войск», – сказал Арестович.

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