21.11.2018, Киев, Игорь Петров

Продолжающееся подорожание продуктов на Украине объясняется, в числе прочего, отменой налоговых льгот для сельскохозяйственных производителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два года назад сознательно сделан шаг к уменьшению производства аграрной продукции, на уменьшение экспорта и удорожание. Это ликвидация льгот на добавленную стоимость для сельскохозяйственных производителей. Как минимум это 10% (удорожания продукции). Это отразилось на ценах продукции, которую производят селяне, для внутреннего рынка», – сказал Иван Томич

«После этой ликвидации есть много имитации, много слов, а для производителей ничего конкретного не делается, кроме пятерки или даже тройки самых крупных олигархических компаний», – заявил эксперт.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.