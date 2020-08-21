21.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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Дела Зеленского совсем плохи: На пятки наступает «кум Путина»


На данный момент лишь четыре украинских партий имеют рейтинг, достаточный для прохождения в Верховную раду.

Такие данные, передает корреспондент «ПолитНавигатора», зафиксировал опрос Центра «Социальный мониторинг».

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Исследование показывает серьезное падение рейтинга правящей партии Слуга народа». Если в прошлом году на парламентских выборах она набрала 43%, то сейчас за нее готовы проголосовать лишь 26,7% избирателей.

При этом серьезно усилила свои электоральные позиции партия ОПЗЖ, одним из лидеров которой является Виктор Медведчук, в украинских СМИ называемый «кумом Путина. Так, если в прошлом году ОПЗЖ получила чуть более 13%, сейчас ее рейтинг достиг 21,3%.

На третьем месте идет партия «Европейская солидарность»  (12,5%), возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, на четвертом – «Батькивщина» Юлии Тимошенко ( 9,8%).

Исходя из этих данных, социологи смоделировали, сколько голосов получила бы в Раде та или иная партия: «Слуга народа» – 172 мандата, ОПЗЖ – 130, «ЕС» – 83, « Батькивщина» – 65. Таким образом партия Владимира Зеленского больше не смогла бы сформировать парламентское большинство, для которого необходимо 226 депутатов.


Исследование проходило с 8 по 15 августа. Всего опрошено 3012 тысяч респондентов старше 18 лет.

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