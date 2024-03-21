«Делаем, что хотим, дальше» – генерал НАТО не нашёл ядерной угрозы со стороны РФ

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Западные военные уверены, что несмотря на агрессивную риторику, ядерная угроза со стороны Российской Федерации отсутствует.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил генерал НАТО Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные военные уверены, что несмотря на агрессивную риторику, ядерная угроза со стороны Российской Федерации...

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«Как вы оцениваете российскую ядерную угрозу?», – поинтересовался ведущий мероприятия.

«Важно различать риторику политического руководства, в том числе и Путина, что мы увидели и услышали за последние два года, от того, что на самом деле произошло.

На сегодняшний день мы не видели ничего, что происходило бы в России, что касается возможного применения ядерного оружия, такого, что заставило бы нас менять свою ядерную политику. Это важно», – сказал Бауэр.

«Сегодня риторика применения ядерного оружия отличается от реальных вещей. Это хорошо, и это нас вдохновляет. Мы очень внимательно следим за происходящим там», – добавил генерал.

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