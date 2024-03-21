«Делаем, что хотим, дальше» – генерал НАТО не нашёл ядерной угрозы со стороны РФ

Западные военные уверены, что несмотря на агрессивную риторику, ядерная угроза со стороны Российской Федерации отсутствует.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил генерал НАТО Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете российскую ядерную угрозу?», – поинтересовался ведущий мероприятия.

«Важно различать риторику политического руководства, в том числе и Путина, что мы увидели и услышали за последние два года, от того, что на самом деле произошло.

На сегодняшний день мы не видели ничего, что происходило бы в России, что касается возможного применения ядерного оружия, такого, что заставило бы нас менять свою ядерную политику. Это важно», – сказал Бауэр.