Делегации России и ДНР устроили в Дамаске первую за 10 лет ёлку в храме РПЦ

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Официальный визит делегаций Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в Сирийскую Арабскую Республику завершён. В последний день пребывания в стране гости с российской земли устроили для детворы Дамаска первую с начала военных действий рождественскую ёлку в единственном в Дамаске храме Русской Православной Церкви – Священномученика Игнатия Богоносца. Проведение первой за 10 лет ёлки благословили Московский и Антиохийский Патриархи.

Православные жители Сирии празднуют Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.

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«Когда шли военные действия в пригородах Дамаска, нас регулярно обстреливали. По 70, по 80 снарядов ежедневно выпускали. К счастью в наше здание снаряды не попадали. Сыпалась штукатурка, но, слава Богу, все живы и целы. Деятельность представительства в самые напряженные годы войны здесь была заморожена. Но уже несколько лет, как мы «разморозились», – рассказал представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском, игумен Арсений Соколов.

Несколько десятков сирийских детей поджидало рождественское представление, и, конечно же, зелёная красавица с отливом российского триколора, сияющего на новогодних шарах. Развлекали ребят русский Дед Мороз со Снегурочкой и колоритный сирийский чернобородый Снеговик. Конечно же, по новогодней и рождественской традиции, все получили гостинцы и игрушки.

«Было видно, как ребята соскучились по чудесам. Наверное, главным их новогодним желанием, как и у детей Донбасса, будет мир. Верю, что в будущем году это заветное желание сбудется», – сказал руководитель центрисполкома движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.