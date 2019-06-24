Делегации Украины и Грузии устроили русофобскую вакханалию в ПАСЕ

24.06.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Делегация Украины в ПАСЕ сегодня устроила очередную антироссийскую провокацию, требуя не возвращать РФ права, которых россияне лишились после событий в 2014 году, после чего Москва перестала платить крупные членские взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Сегодня в Страсбурге украинские представители раздали депутатам Совета Европы брошюры русофобского содержания. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила российский журналист Ольга Скабеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот такие листовки раздают сегодня всем, кто заходит на территорию ПАСЕ. Надо понимать, что это наверняка нарушает правила Парламентской Ассамблеи, потому что это не официальные листовки ПАСЕ, их представители украинской делегации напечатали где-то у себя в Киеве, и здесь теперь раздают.

Что касается фамилий. Среди тех, кого называют главными российскими пропагандистами, в том числе, и я. Но самое смешное – за что Россию надо опасаться. Я далее просто процитирую, потому что Россия и я, в частности, «убила более 10 тысяч украинцев», я, в частности, «развязала войну на Юго-Востоке, аннексировала Крым, сбила малазийский Боинг». Далее про Юлию и Сергея Скрипаля, далее о сирийской войне.

Таким образом, Алексей Гончаренко и все делегаты, которые сегодня раздают эти буклеты, говорят: «Нет, пожалуйста, прежде чем вы будете голосовать, и нажмёте ту самую кнопку, ещё раз подумайте», – сказала Скабеева.

Раздачу листовок прокомментировал в своём Telegram-канале российский телеведущий Андрей Медведев.

«Ладно, что одни раздают. Хуже, что депутаты ПАСЕ не отказываются вот это брать. Не выгоняют раздающих прочь, не шарахаются от них, как от чумных. Толерантность или они просто согласны?» – написал он.

В свою очередь, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко в интервью телеканалу «Россия 1» выразил обиду на «излишне меркантильных» европейских политиков, и пригрозил ПАСЕ, что, если РФ будет восстановлена в правах, то Украина покинет Совет Европы.

«Стратегия украинской делегации против России выглядит, как и раньше – мы будем бороться и не опускать руки. Мы не видим оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Если российскую делегацию вернут, я считаю, что украинская делегация должна будет покинуть Парламентскую Ассамблею. Мы в оппозиции не к ПАСЕ, а к тому, когда принципы меняют на деньги, возвращение российской делегации – это не то, о чём говорит Макрон, чтобы россияне имели право доступа в ЕСПЧ, решения ЕСПЧ Россия так и не выполняет. Решение вернуть РФ банально – деньги. Совет Европы, вместо того, чтобы умерить свои аппетиты, не хотят платить за россиян и разменивают за деньги. Мы сделаем всё, чтобы Россию не вернули в ПАСЕ», – сказал радикал.

В ходе интервью Олег Ляшко, по просьбе Ольги Скабеевой, перешёл на русский язык и потребовал убрать войска РФ из Донбасса и Крыма, обвинил ОБСЕ, которая говорит, что армии РФ в ЛДНР нет, «в слепоте и глупости». Соответствующую видеозапись на своей странице Facebook опубликовал скандальный киевский нардеп Андрей Лозовой.

«Уберите их (Российские войска – прим. ред.) с Донбасса и Крыма. А ОБСЕ слепые или дурные, любой, кто поедет в Донбасс, увидит, что там есть российская армия, «Грады» откуда взялись? Доказательства везде, весь мир их видел», – добавил нардеп.

В свою очередь, нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза на своей странице в Facebook пообещал отстранить президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье от должности за якобы излишне пророссийскую позицию.

«Только что президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье нарушила регламент Ассамблеи. Для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале. Она же посчитала, что такое решение может принять обычное большинство. У пророссийских сил так сильно желание быстро затянуть российскую делегацию в ПАСЕ, что они пошли на прямое нарушение.

Прямо сейчас наша делегация формирует юридическую позицию. Одного президента ПАСЕ, Педро Аграмунта, мы уже снесли за нарушение правил Ассамблеи. Его преемница пошла по тому же пути. Смутные времена», – пригрозил он.

Своего коллегу также поддержала заместитель председателя Верховной Рады и соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко, на своей странице Facebook назвавшая Лилиан Мари Паскье «Анрамонтом в юбке».

«Рекордное присутствие членов ПАСЕ в зале. Украинская делегация, вместе с британцами и грузинами начинают борьбу против возвращения российской делегации. Президент ПАСЕ ведет себя позорно. Новый Анрамонт в юбке. Откровенно подыгрывая россиянам, которые пока блуждают во ПАСЕ, ожидая, что лоббисты заведут их за ручку, и развалят сам фундамент этого института. Зал, европейцы, откровенно подыгрывают российскому лобби», – написала она.

Однако русофобией отметилась не только украинская делегация. Так, представители Грузии организовали напротив ПАСЕ выставку с русофобскими плакатами и картинами, на которых Россию сравнивают с медведем, а Владимира Путина сравнивают с Иосифом Сталиным и называют агрессором.