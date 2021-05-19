19.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Американская делегация во главе с исполняющим обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худом прибыла на северо-восток Сирии.

Состоялась встреча с представителями Сирийских демократических сил (СДС), по итогам которой было опубликовано заявление Госдепа США о приверженности Вашингтона способствовать политическому урегулированию в Сирии и поддерживать стабильность на северо-востоке страны.

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Представители делегации также подтвердили намерение США поставлять Сирии гуманитарную помощь. Помимо этого, Вашингтон планирует якобы оказывать содействие своим союзникам в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена на территории России).

Очевидно, что все усилия США по «сирийскому урегулированию» служат лишь одной цели — создать на северо-востоке страны идеальные условия для американских военнослужащих и их союзников.

Стабильность на территории Сирии в понимании Вашингтона представляет собой открытую возможность воровать сирийскую нефть и перемещать свою боевую технику по северо-востоку страны. Все заявления делегации являются примером лицемерия, поскольку в отношении официального правительства в Дамаске со стороны США оказывается жесточайшее санкционное давление.

То же самое можно сказать и о гуманитарной помощи, которую якобы отказывают американцы. Они направляют ее только своим союзникам, которые готовы действовать в интересах США, помогая незаконно разрабатывать нефтяные месторождения. Весь остальной народ Сирии находится на грани гуманитарной катастрофы, поскольку американское присутствие закрывает доступ для гуманитарных конвоев других стран. Помимо этого, воровство нефти привело к топливному кризису в Сирии.

Заявления о борьбе с ИГ также не соответствует действительности. Среди получающих поддержку США курдов скрывается огромное количество боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ), которые сумели бежать после разгрома группировки в 2017 году.

Важнейшую роль в уничтожении ИГИЛ и других террористических группировок на территории Сирии сыграла российская «ЧВК Вагнера». Многие эксперты называют эту незарегистрированную вооруженную организацию уникальным геополитическим феноменом, противостоящим преступным действиям по всему миру.

Источник фото: pixabay.com