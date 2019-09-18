Делегация ДНР прибыла в Северную Осетию

18.09.2019, Владикавказ-Беслан, Владимир Гладков

Делегация руководства ДНР прибыла в Северную Осетию. «Для нас осетины не чужие люди – они принимали непосредственное участие в защите мирного населения Донбасса, против которого в 2014 году пошла войной Украина», – подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

Гости из Донецка посетили место трагедии в Беслане, где в местной школе террористы 15 лет назад удерживали более тысячи заложников. Представители ДНР возложили цветы в память о жертвах теракта.

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«Мы разделяем с народом Северной Осетии память об этой трагедии. Это общее горе. В Беслане – Город Ангелов, у нас в Донецке – Аллея Ангелов, где высечены имена детей, жизни которых унесла война», – сказал Пушилин.

Сегодня состоялись его переговоры с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

«Надеюсь, что наше взаимодействие будет идти по восходящей. Сегодня была возможность познакомить наших председателей парламентов. Думаю, нашему молодому парламенту есть, у кого перенять опыт.

Вас хочу поблагодарить лично за ту поддержку, которую чувствуют жители Донбасса. Увы, у нас конфликт еще не разрешен, и, к сожалению, прослеживаются одни и те же корни и заказчики, как и в ситуации с агрессией против жителей Южной Осетии», – сказал Пушилин.

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев напомнил, что четыре года назад, в разгар боевых действий, Северная Осетия одной из первых приняла студентов из Донбасса.

«Благодаря Северной Осетии многие студенты Донецкой Народной Республики получили первые дипломы российского образца», – сказал Тайсаев.

«Четыре года назад ситуация была для студентов патовая. Спасибо, что откликнулись тогда, несмотря на все риски», – поблагодарил Пушилин.